Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 18.01.2026
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

William Shatner geht den Rätseln unserer Erde auf den Grund. Wie ist sie entstanden, und was sind die Geheimnisse ihres Fortbestehens? Und wie lange wird uns der Blaue Planet beheimaten?

Kabel Eins Doku
