Sind wir allein?

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 18.01.2026
Folge 2: Sind wir allein?

41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die Frage, ob es außerirdisches Leben gibt, ist so alt wie die Menschheit selbst. Unidentifizierte Objekte, gesichtet von Militärpiloten oder außerirdische Sonden, die durch unser Sonnensystem fliegen - Sind wir womöglich nicht allein?

Kabel Eins Doku
