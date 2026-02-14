Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice Kids

Blind Auditions 1: Ein atemberaubender Auftakt

SAT.1Staffel 14Folge 1vom 14.02.2026
Ohren auf: In den "Blind Auditions" von "The Voice Kids" treten die besten jungen Stimmen des Landes vor Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler auf die Bühne. Aber sie singen, ohne dass die Coaches sie sehen können. Erst wenn sich einer der Coaches für ein Talent entscheidet und den berühmten roten Buzzer drückt, dreht sich auch der Stuhl und der Coach sieht das Gesicht hinter der Stimme.

