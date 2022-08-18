Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice of Germany

Blind Audition 1

ProSiebenStaffel 12Folge 1vom 18.08.2022
111 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6

Die zwölfte Staffel von "The Voice of Germany" startet. Welche Talente können die Coaches Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster und Peter Maffay in der Blind Audition von sich überzeugen?

