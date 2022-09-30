Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 14vom 30.09.2022
Folge 14: Battles 5

125 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 6

In der fünften und letzten Runde der Battles bei "The Voice of Germany" 2022 haben die Talente noch mal die Chance, sich gegen ihre Teamkolleg:innen durchsetzen und sich in die Sing-Offs zu singen! Wer schafft es und wer muss "The Voice" verlassen?

