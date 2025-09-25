The Voice Stories
Folge 1: Die Ruhe vor dem Sturm
32 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6
Bevor die ersten Talente die Bühne betreten, zeigt "The Voice Stories" die Coaches Shirin, Rea, Nico und Smudo & Michi ganz privat. Wie bereiten sie sich auf die neue Staffel vor und was motiviert sie, wieder dabei zu sein?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben