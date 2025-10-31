Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 31.10.2025
Folge 6: Cro erobert "The Voice": Ein Tag hinter den Kulissen!

31 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6

Gast-Coach Cro erobert das "The Voice"-Studio! Marvin zeigt sein HSV-Herz und Álvaro Soler im Fragenkarussell. Außerdem: Die Talente plaudern aus dem Nähkästchen & Melissa und Thore zeigen ihren Arbeitsalltag.

