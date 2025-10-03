Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice Stories

Castings, Coaches & Guilty Pleasures!

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 03.10.2025
Castings, Coaches & Guilty Pleasures!

Castings, Coaches & Guilty Pleasures!Jetzt kostenlos streamen

The Voice Stories

Folge 2: Castings, Coaches & Guilty Pleasures!

33 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Backstage bei "The Voice": Vom Casting zum großen Auftritt! Wie bereiten sich die Talente vor? Was sind ihre Guilty Pleasures? Und: Rea & Thore spielen "Jetzt mal ehrlich"!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Stories
SAT.1
The Voice Stories

The Voice Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen