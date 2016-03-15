Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 15.03.2016: Episode 4
44 Min.Folge vom 15.03.2016Ab 12
Dr. Jeff hat seine Klinik vor 25 Jahren eröffnet und anfangs vor allem Hunde und Katzen behandelt. Doch seit Zwergzüchtungen en vogue sind, werden die Patienten exotischer. Heute kommt Mini-Schwein Bentley mit Besitzer Robert in die Praxis. Seine Tochter hatte das Schweinchen beim Spielen ausversehen getreten, und jetzt ist die Sorge groß, dass Bentleys Bein gebrochen ist. Reptilien-Fan Chris bringt seinen Leguan Kona in die Sprechstunde. Das Weibchen braucht eine Pediküre, da sich die Krallen nur bei freilebenden Tieren von selbst abnutzen. Dann geht es für Dr. Jeff in die Rocky Mountains, wo ihn hoch in den Bergen ein Rudel Schlittenhunde erwartet.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.