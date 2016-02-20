Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 20.02.2016: Episode 2
44 Min.Folge vom 20.02.2016Ab 12
Dr. Jeff in Denver, Colorado, ist einer der meistbeschäftigten Tierärzte der USA und tut für seine Patienten alles, was in seiner Macht steht. So auch heute, als Chico in die Praxis gebracht wird. Der 14-jährige Rüde hat einen Herzstillstand und braucht sofort einen Katheter sowie zusätzlichen Sauerstoff. Chico kann wiederbelebt werden, doch große Mengen an Flüssigkeit in der Lunge behindern die Atmung. Ein paar Nächte in der Sauerstoffbox werden ihm Erleichterung verschaffen, und die Wasser reduzieren Medikamente entlasten das Herz. Doch es gibt ein Problem: Die beiden Besitzerinnen sind praktisch obdachlos und können sich keine Behandlung leisten.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.