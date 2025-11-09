Tierbrücke
Folge 1: Helfershelfer
36 Min.Ab 12
Nach einem Spendenaufruf für die Tierschutzorganisation Notpfote Animal Rescue e.V. kommt genug Geld zusammen, um ein Grundstück im Westen der Ukraine zu kaufen und mit dem Bau eines neuen Tierheims für Kriegstiere zu starten. Doch dann bricht der Staudamm in Cherson und stellt das Team vor eine große Entscheidung.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FilmCrew Media GmbH