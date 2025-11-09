Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierbrücke

Helfershelfer

JoynStaffel 1Folge 1
Helfershelfer

HelfershelferJetzt kostenlos streamen

Tierbrücke

Folge 1: Helfershelfer

36 Min.Ab 12

Nach einem Spendenaufruf für die Tierschutzorganisation Notpfote Animal Rescue e.V. kommt genug Geld zusammen, um ein Grundstück im Westen der Ukraine zu kaufen und mit dem Bau eines neuen Tierheims für Kriegstiere zu starten. Doch dann bricht der Staudamm in Cherson und stellt das Team vor eine große Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierbrücke
Joyn
Tierbrücke

Tierbrücke

Alle 1 Staffeln und Folgen