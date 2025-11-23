Jede Seele braucht einen NamenJetzt kostenlos streamen
Tierbrücke
Folge 3: Jede Seele braucht einen Namen
28 Min.Ab 12
Anhaltende Probleme auf dem Grundstück und der einbrechende Winter führen zu Differenzen im Team. Als dann ein Virus im neuen Tierheim ausbricht, erlebt die Gruppe einen Tiefpunkt und fängt an, am Projekt zu zweifeln.
Tierbrücke
Genre:Dokumentation
12
