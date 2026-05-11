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Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 1Folge 7vom 11.05.2026
Der Schatz / Mit Gebrüll! / Das Mammut

Der Schatz / Mit Gebrüll! / Das MammutJetzt kostenlos streamen

Tim Rex im All

Folge 7: Der Schatz / Mit Gebrüll! / Das Mammut

23 Min.Folge vom 11.05.2026

Tim, Tommy, Tia und Oma begeben sich gemeinsam auf eine Schatzsuche. Es ist endlich an der Zeit für das Brüll-Festival und Tim möchte das beste Gebrüll der Stadt haben. Tim, Tommy und Tia finden ein Mammut bei sich zu Hause.

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