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Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 05.05.2026
Das Raketenrennen / Zauberei / Eltern

Das Raketenrennen / Zauberei / ElternJetzt kostenlos streamen

Tim Rex im All

Folge 3: Das Raketenrennen / Zauberei / Eltern

23 Min.Folge vom 05.05.2026

Tommy nimmt an einem Raketen-Rennen teil und Tim unterstützt seinen Bruder dabei tatkräftig. Tim lenkt Tia ab, während Tusky in der Waschmaschine ist. Die Kinder werden zu Eltern und die Eltern werden wiederum zu Kindern.

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