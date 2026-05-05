Staffel 1Folge 3vom 05.05.2026
Das Raketenrennen / Zauberei / ElternJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 3: Das Raketenrennen / Zauberei / Eltern
23 Min.Folge vom 05.05.2026
Tommy nimmt an einem Raketen-Rennen teil und Tim unterstützt seinen Bruder dabei tatkräftig. Tim lenkt Tia ab, während Tusky in der Waschmaschine ist. Die Kinder werden zu Eltern und die Eltern werden wiederum zu Kindern.
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Tim Rex im All
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany