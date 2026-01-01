Tinderreisen
Folge 3: Episode 3
51 Min.Ab 12
Jaqueline hat ein Date mit einem russischen Spanier, der wie sie auf Männer und Frauen steht. Er ist auch noch humorvoll, so dass ihr Interesse geweckt ist. Luis und Martin reisen weiter nach Genua, wo Luis auf eine sympathische Italienerin trifft.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4