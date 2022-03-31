Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 1vom 31.03.2022
49 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12

Der Flirtwahnsinn geht wieder los: Wer wird Erfolg haben und wer braucht noch Nachhilfe von den Reisepartner:innen? "Tinderreisen“ begleitet neue und bekannte Gesichter wie "Tinderking" Luis und "Tinderqueen"Costina auf ihren Liebesreisen durch Europa.

ATV
