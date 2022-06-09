Abschied auf deutsche ArtJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 11: Abschied auf deutsche Art
50 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12
Martinas Date macht in Griechenland einen ungewöhnlichen Abgang. Sayed hat das Date mit Clara überwunden und bereits eine neue Dame am Start. Daniel trifft sich nochmals mit seiner Melly und hofft, dass bei der so schüchternen und eher unerfahrenen jungen Dame diesmal etwas geht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV