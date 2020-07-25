Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 25.07.2020: Hauptsache Natur!
20 Min.Folge vom 25.07.2020
Kristen und Joe suchen ihren persönlichen Tiny-House-Luxus in der traumhaften Landschaft von Colorado. Dort wollen die beiden Naturliebhaber Wandern, Mountainbike fahren oder Ski fahren. Kristen wünscht sich ein Haus im viktorianischen Stil oder mit DIY-Charakter, Joe hätte gerne eine Aussicht und eine richtige Küche. Einig sind sie sich bei einem: Ein schöner Standort in der Natur ist ein Muss!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.