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Tiny House - Klein, aber oho

Hauptsache Natur!

HGTVFolge vom 25.07.2020
Hauptsache Natur!

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Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 25.07.2020: Hauptsache Natur!

20 Min.Folge vom 25.07.2020

Kristen und Joe suchen ihren persönlichen Tiny-House-Luxus in der traumhaften Landschaft von Colorado. Dort wollen die beiden Naturliebhaber Wandern, Mountainbike fahren oder Ski fahren. Kristen wünscht sich ein Haus im viktorianischen Stil oder mit DIY-Charakter, Joe hätte gerne eine Aussicht und eine richtige Küche. Einig sind sie sich bei einem: Ein schöner Standort in der Natur ist ein Muss!

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