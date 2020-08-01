Die Kinder sind aus dem HausJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 01.08.2020: Die Kinder sind aus dem Haus
21 Min.Folge vom 01.08.2020Ab 12
Als Tracys Kinder erwachsen sind, möchte die Ingenieurin auf Reisen gehen. Ihr Haus will sie dabei immer dabei haben. Die Lösung: ein mobiles Tiny House. Sie sucht nach einem modernen und minimalistischen Häuschen. Die Profi-Cheerleaderin und Tracys ...
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.