Ein Abschlepper für die AbschlepperJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 09.03.2026: Ein Abschlepper für die Abschlepper
45 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Ein Gefechtsstandpanzer und eine D-44-Panzerabwehrkanone stehen bereit, um in die neue Halle des Ostdeutschen Fahrzeugmuseums einzuziehen. Doch der Weg dorthin ist durch Bauschutt blockiert. Auch das Gewicht der Exponate bereitet Mario Tänzer und ...
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.