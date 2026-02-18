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Tal***s im Weltall

Talk? Now!Staffel 1Folge 47vom 18.02.2026
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Folge 47: Tal***s im Weltall

63 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Es beginnt, wie viele große Gedankengebäude beginnen: mit einem Fun Fact über den Eiffelturm, der bei Kälte schrumpft. 15 cm weniger Stahl – und plötzlich steht die große Frage im Raum: Wenn selbst Wahrzeichen nicht stabil bleiben… warum sollten es unsere Überzeugungen tun? Was folgt, ist kein roter Faden, sondern eher ein… elastisches Kabel. Mal gespannt, mal kurz vorm Reißen – aber genau darin liegt der Reiz. Zwischen thermischer Kontraktion und sehr freien Interpretationen von Biologie entwickelt sich ein Gespräch, das sich weigert, eindeutig zu sein: Es springt von Körpern zu Politik, von Startup-Ideen zu Kunstfiguren – und landet immer wieder bei der gleichen unterschwelligen Frage: Wie viel Realität verträgt eigentlich ein guter Gedanke? Es geht um Täuschung (manchmal durch andere, manchmal durch sich selbst), um die Verlockung einfacher Erklärungen – und um die überraschend hohe Erfolgsquote von absolutem Quatsch, solange er nur überzeugend genug präsentiert wird.

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