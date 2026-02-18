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TMDA

Nordkorea bombadiert Mond

Talk? Now!Staffel 1Folge 53vom 18.02.2026
Nordkorea bombadiert Mond

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TMDA

Folge 53: Nordkorea bombadiert Mond

81 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

"Fynn hat ein Problem mit seiner Ferienwohnung an der Nordsee: Das Wasser ist ständig weg. Schuld ist natürlich der Mond. Die Lösung: Ein internationaler Atomraketen-Pakt mit Kim Jong Un, USA, Russland und dem norddeutschen Touristikverband, um den Mond wegzusprengen und Nordstrand endlich dauerhaft ans Meer zu bringen. Nebenbei bekommt TMDA ein eigenes Fan-Wiki, Nisse erklärt Plattenverträge, Vorschüsse, Recoupment und Streaming-Geld, Fynn erzählt vom ausgeschlagenen Four-Music-Deal, Two Finger Records und falsch gedruckten Booklets. Außerdem geht es um Bananen-Klone, Workwear, Nina Chuba, Trump vorm Weißen Haus, koreanische Fußballnamen und das vielleicht beste Investment der Menschheitsgeschichte: 100 km² Mondgrundstück namens Lunit 18. TOP THEMEN DER FOLGE • Der Mond muss weg: Fynns Atomraketen-Plan für dauerhaftes Nordsee-Wasser• TMDA-wiki.de: Das Community-Wiki voller Startup-Ideen, Easter Eggs und Wahnsinn• Plattenverträge erklärt: Vorschuss, Bandübernahme, Künstlervertrag und Recoupment• Lunit 18: Fynn kauft 100 km² Mondgrundstück als Zukunftsinvestment• Streaming-Geld, Four Music, Two Finger Records und die Realität der Musikindustrie"

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