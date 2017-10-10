Tödliche Stille
Folge vom 10.10.2017: See des Wahnsinns
44 Min.Folge vom 10.10.2017Ab 16
Larry Cragun ist mit seiner Familie nach Bayview, Idaho, gezogen. Der malerische Ort am Lake Pend Oreille zieht im Sommer viele Touristen an, im Winter dagegen ist er eine Geisterstadt. Larry, seine Frau Katie und Tochter Emma machen einen sympathischen Eindruck und werden von den Nachbarn herzlich aufgenommen. Doch bald verändert sich der 28-Jährige. In der Ehe beginnt es zu kriseln, Larry flüchtet sich dauernd in die Dorfkneipe, außerdem macht ihm die Abgeschiedenheit seiner neuen Heimat schwer zu schaffen. Die Einsamkeit lässt ihn den Bezug zur Realität verlieren - bis der Familienvater eines Tages wie im Wahn ein grauenvolles Verbrechen begeht.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
16
