Tödliche Stille
Folge vom 24.10.2017: Der Landstreicher
43 Min.Folge vom 24.10.2017Ab 12
Will Kleier möchte mit Freunden zum abgelegenen Landhaus seiner Familie in der kalifornischen Wüste fahren und nachsehen, welchen Schaden die jüngste Überschwemmung dort angerichtet hat. In der einsamen Gegend treiben sich Pumas und Bären herum, und für die drei Jungs gibt es deshalb eine Regel, an die sie sich halten sollen: immer vor Sonnenuntergang nachhause fahren! Doch diesmal sind die Teenager nicht allein in Rancho Indian Creek: Ein ungepflegter Mann taucht plötzlich hinter ihnen auf und fängt Streit an. Nach einem heftigen Wortwechsel läuft die Situation aus dem Ruder und wird für die Jungs lebensgefährlich.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
