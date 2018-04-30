Tödliche Stille
Folge vom 30.04.2018: Ungebetene Gäste
44 Min.Folge vom 30.04.2018Ab 16
In der Kleinstadt Perry, Oklahoma, ist es Sommer, und Stephanie Neiman glaubt, dass ihr die Welt zu Füßen liegt. Die 19-Jährige hat gerade die High-School abgeschlossen und genug Geld verdient, um sich einen brandneuen Pick-up zu kaufen. Als sie sich eines Nachts auf den Weg zur Arbeit macht, nimmt sie Freundin Summer mit, um sie unterwegs beim Haus eines Bekannten abzusetzen. Doch aus dem Plan wird nichts, denn die Mädchen geraten plötzlich in sehr schlechte und gewalttätige Gesellschaft. Nun muss sich Stephanie entscheiden, ob sie ihren eigenen Prinzipien treu bleiben, oder besser die Chance ergreifen und mit dem Leben davonkommen will.
