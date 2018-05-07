Die Geheimnisse von Santa CruzJetzt kostenlos streamen
Tödliche Stille
Folge vom 07.05.2018: Die Geheimnisse von Santa Cruz
43 Min.Folge vom 07.05.2018Ab 16
Linda Jozovich lebt mit ihrer Familie im Surfer-Paradies Santa Cruz, Kalifornien. Die 19-Jährige hat vier Schwestern und ist die Sportskanone der Familie. Nun will sie ihr eigenes Geld verdienen und jobbt in einem Kaufhaus - wo sie eines Tages während der Pause spurlos verschwindet. Die junge Frau wurde offensichtlich in ihrem Auto entführt, doch die Wälder um Santa Cruz sind riesig. Nach mehreren Wochen stellt die Polizei die Suche nach Linda ein, und nach sechs Jahren glaubt auch ihre Familie nicht mehr daran, dass sie noch lebt. Doch dann verschwindet plötzlich die 17-jährige Lois Sigalla - und wird wenige Tage später ermordet aufgefunden.
