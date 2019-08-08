Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 08.08.2019Ab 16

Heather Young kommt mit ihrem Freund Gary nach Onaway, Michigan, um Arbeit zu finden. Doch die Jobsuche gestaltet sich schwieriger, als erwartet. Außerdem läuft ihre Beziehung nicht gut, da der arbeitsscheue Gary ein Alkoholproblem hat und die 42-jährige Mutter von zwei Kindern ausnutzt, wo er kann. Die beiden streiten dauernd, bis Heather genug hat, ihre Sachen ins Auto lädt und Gary verlässt. Sie will zu ihrer Mutter fahren, macht vorher aber noch Halt in einer Bar. Hier trifft sie auf Brenton Walker, der ein offenes Ohr für ihren Kummer hat. Doch als Heather sich überreden lässt, bei ihm im Gästehaus zu übernachten, findet sie sich in einem Alptraum wieder.

