Tödliche Stille

Ein letztes Foto

TLCFolge vom 15.08.2019
Ein letztes Foto

Ein letztes FotoJetzt kostenlos streamen

Tödliche Stille

Folge vom 15.08.2019: Ein letztes Foto

44 Min.Folge vom 15.08.2019Ab 16

Vor den Toren der ruhigen Stadt Pine Bluff im Bundesstaat Arkansas liegt der Campus der hiesigen Universität. Hier studiert auch die 20-jährige Dominique „Nikki" Hurd, ein sehr sympathisches, bildhübsches Mädchen, das viele Verehrer hat. Doch Nikki will noch keinen Freund, sondern kümmert sich viel mehr um ihr Medizinstudium. Nur mit Peter, einem Chor-Kollegen, geht sie ab und zu aus, und kommt mit ihm vom Abendessen, als ein Fremder sie anspricht und in ein Gespräch verwickeln will. Der Mann macht Fotos von ihnen und wird etwas lästig, doch erst als er sie mit gezogener Waffe in sein Auto zwingt, wird den Studenten klar, dass sie sich in Lebensgefahr befinden.

