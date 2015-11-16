Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 16.11.2015: Tatwaffe Tomahawk
44 Min.Folge vom 16.11.2015Ab 16
Die Brüder Micajah und Wiley Harpe waren die ersten urkundlich erwähnten Serienkiller. Ab Ende des 18. Jahrhunderts machten sie ihre Morde im ganzen Wilden Westen zu Horror-Legenden. Allein ihr Name sorgte für Gänsehaut. Die Harpes liebten ihre Tomahawks - und das Geräusch, wenn sie damit Schädel zerschmetterten. Jack the Ripper war nichts dagegen! Doch als das Killer-Duo das Haus von Farmer Moses Stegall abbrennt, seine Ehefrau und sein Baby umbringt, schwört der verzweifelte Mann Rache. Eine riesige Suchaktion beginnt. Stegall trommelt alle Männer zusammen, die er bekommen kann, um die Harpes zu jagen und ihnen ein für allemal das Handwerk zu legen.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.