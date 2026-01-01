Tödliche Verwandtschaft
Tödliche Verwandtschaft
Die Freemans gleichen einer Bilderbuchfamilie, bis ein bestialischer Mord geschieht, der den Großteil des Zeugen-Jehovas-Clans auslöscht. Das Gasthaus der Benders wirkt einladend und lockt viele Reisende in die heimelige Stube. Doch keiner ahnt, dass Wirtstochter Kate den Köder spielt, der ahnungslose Besucher ins Verderben stürzt. Ehemals reizende Kinder, die ihre Eltern grausam ermorden. Ganze Familienclans, die ihr teuflisches Werk verrichten. Fanatische Sektenmitglieder, die mit der „Hand Gottes“ töten. Verblendete Nazi-Anhänger, die rituelle Hinrichtungen durchführen, und ein psychopathischer Familienbetrieb, der Mord zum Geschäftsmodell macht: Wie die Dokumentar-Serie zeigt, kann hinter einer idyllischen Fassade das kalte Grauen stecken. „Tödliche Verwandtschaft“ bringt schier unglaubliche Verbrechen ans Licht, die sich im Familienkreis ereignet haben und an Brutalität kaum zu überbieten sind.