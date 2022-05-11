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Too Large - Mein Leben in XXL

Gemeinsam durch dick und dünn

TLCFolge vom 11.05.2022
Gemeinsam durch dick und dünn

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Too Large - Mein Leben in XXL

Folge vom 11.05.2022: Gemeinsam durch dick und dünn

45 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12

Megan ist extrem fettleibig, braucht Tag und Nacht Sauerstoff, weil ihre Lungen nicht mehr richtig funktionieren, leidet unter Diabetes, Arthritis sowie Fibromyalgie und hat jede Nacht Angst, wegen ihres enormen Gewichts zu sterben. Da die 42-Jährige ihrem geliebten, kürzlich verstorbenen Vater jedoch versprochen hatte, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, will sie nun eine Magenverkleinerung durchführen lassen. Und sie möchte, dass ihr beste Freundin Vanessa, ebenfalls fettleibig, dabei mitmacht, denn auch ihre Uhr tickt. Doch Vanessa hat große Angst vor dem Eingriff.

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