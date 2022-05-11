Gemeinsam durch dick und dünnJetzt kostenlos streamen
Too Large - Mein Leben in XXL
Folge vom 11.05.2022: Gemeinsam durch dick und dünn
45 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12
Megan ist extrem fettleibig, braucht Tag und Nacht Sauerstoff, weil ihre Lungen nicht mehr richtig funktionieren, leidet unter Diabetes, Arthritis sowie Fibromyalgie und hat jede Nacht Angst, wegen ihres enormen Gewichts zu sterben. Da die 42-Jährige ihrem geliebten, kürzlich verstorbenen Vater jedoch versprochen hatte, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, will sie nun eine Magenverkleinerung durchführen lassen. Und sie möchte, dass ihr beste Freundin Vanessa, ebenfalls fettleibig, dabei mitmacht, denn auch ihre Uhr tickt. Doch Vanessa hat große Angst vor dem Eingriff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Gesundheit, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.