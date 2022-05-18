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Too Large - Mein Leben in XXL

Neues Leben - harter Kampf

TLCFolge vom 18.05.2022
Neues Leben - harter Kampf

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Too Large - Mein Leben in XXL

Folge vom 18.05.2022: Neues Leben - harter Kampf

45 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Da Megan Hochrisikopatientin ist, entscheidet die anstehende OP über Leben und Tod. Neben ihrem extremen Übergewicht hat sie nämlich große Lungen- und Herzprobleme. Doch obwohl der Eingriff, bei dem 70 Prozent des Magen entfernt werden, sehr anspruchsvoll und risikoreich ist, wirkt Dr. Procter zuversichtlich. Es läuft auch alles nach Plan: Megan hat zwar große Schmerzen, ist einige Tage später aber wieder fit. Freundin Vanessa muss noch weiter abnehmen, um ebenfalls einen Magen-Bypass zu bekommen. Da sie auf Essenspenden angewiesen ist, ist es jedoch schwer, sich gesund und kalorienarm zu ernähren.

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