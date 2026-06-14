Too Large - Mein Leben in XXL
Folge vom 14.06.2026: Endlich Papa sein
45 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Bryan leidet unter extremem Übergewicht, Depressionen und einem schweren Lymphödem, das ihn im Alltag massiv einschränkt. Mit 271 Kilo kann er fast nicht mehr laufen, soziale Aktivitäten sind kaum möglich, auch seine siebenjährige Tochter sieht er nur noch sehr selten. Der Wunsch, wieder ein präsenter Vater zu sein, treibt Bryan an, sein Leben zu ändern. Mit Unterstützung von Freunden und Arzt Dr. Procter wagt er einen radikalen Neuanfang. Doch der Weg ist hart, voller Rückschläge und Zweifel. Erst als Bryan erkennt, was für ihn alles auf dem Spiel steht, findet er die Kraft, durchzuhalten.
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Genre:Gesundheit, Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.