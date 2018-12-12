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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Oh Du Köstliche

SAT.1Folge vom 12.12.2018
Oh Du Köstliche

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 12.12.2018: Oh Du Köstliche

47 Min.Folge vom 12.12.2018Ab 12

Was landet denn bei Ihnen zu Weihnachten so auf dem Teller? Die obligatorische Gans? Vegane Kost? Oder etwa gar nichts? Unser Geschmacks-Countdown nimmt Sie mit an die Weihnachtstafeln der Deutschen und unserer Nachbarn. Auf der Speisekarte steht Köstlich-Traditionelles, total Ausgefallen-Verrücktes und die eine oder andere kulinarische Überraschung. Oh Du Köstliche - Weihnachten wird vor allem eins: lecker!

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