TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 12.12.2018: Oh Du Köstliche
47 Min.Folge vom 12.12.2018Ab 12
Was landet denn bei Ihnen zu Weihnachten so auf dem Teller? Die obligatorische Gans? Vegane Kost? Oder etwa gar nichts? Unser Geschmacks-Countdown nimmt Sie mit an die Weihnachtstafeln der Deutschen und unserer Nachbarn. Auf der Speisekarte steht Köstlich-Traditionelles, total Ausgefallen-Verrücktes und die eine oder andere kulinarische Überraschung. Oh Du Köstliche - Weihnachten wird vor allem eins: lecker!
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1