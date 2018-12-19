Geniales Gebäck X-Mas EditionJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 19.12.2018: Geniales Gebäck X-Mas Edition
45 Min.Folge vom 19.12.2018Ab 12
Süß oder salzig, weich oder kross? Egal! Wir Deutschen naschen für unser Leben gern Teigwaren aller Art - nicht nur an Weihnachten! Doch welches Backwerk mögen wir am liebsten? Ist es ein saftiger Apfelstrudel? Omas Käsekuchen? Oder sind es doch frische Laugenbrezeln? Die überraschenden Antworten zu den Lieblingsnaschereien der Deutschen gibt unser Geschmacks-Countdown. Wir zeigen die zehn beliebtesten Leckereien aus Teig, die in jeder Bäckerei weggehen wie warme Semmeln.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1