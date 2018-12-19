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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Geniales Gebäck X-Mas Edition

SAT.1Folge vom 19.12.2018
Geniales Gebäck X-Mas Edition

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 19.12.2018: Geniales Gebäck X-Mas Edition

45 Min.Folge vom 19.12.2018Ab 12

Süß oder salzig, weich oder kross? Egal! Wir Deutschen naschen für unser Leben gern Teigwaren aller Art - nicht nur an Weihnachten! Doch welches Backwerk mögen wir am liebsten? Ist es ein saftiger Apfelstrudel? Omas Käsekuchen? Oder sind es doch frische Laugenbrezeln? Die überraschenden Antworten zu den Lieblingsnaschereien der Deutschen gibt unser Geschmacks-Countdown. Wir zeigen die zehn beliebtesten Leckereien aus Teig, die in jeder Bäckerei weggehen wie warme Semmeln.

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