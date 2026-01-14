Tosh
Folge 14: Her mit den Termiten!
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Anderssons haben Termiten im Haus und ziehen für zwei Tage zu Yvonne und Fred. Tosh gewinnt eine Verabredung mit Sexy Sonja und trifft sich mit ihr in dem termitenverseuchten Haus, das gerade für die Begasung präpariert wird. Plötzlich sind Tosh und Sexy Sonja in dem Giftgasnebel eingeschlossen.
Tosh
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6