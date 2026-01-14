Mein erster Hund und ichJetzt kostenlos streamen
Tosh
Folge 15: Mein erster Hund und ich
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Anderssons bekommen einen Hund, den Tosh wenig später aussetzt. Vater Ralph träumt, er sei ein Eichhörnchen und entwendet im Schlaf Sachen aus dem Haus, um sie draußen im Garten zu vergraben. Er denkt, es handelt sich um Nüsse.
Genre:Animation, Comedy, Familie
Altersfreigabe:
6