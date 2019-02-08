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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 19vom 08.02.2019
Der Wunder-PKW

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 19: Der Wunder-PKW

24 Min.Folge vom 08.02.2019Ab 6

Harry und Toto sind unterwegs zu einem Einsatz. Ein Farbiger soll einen PKW geklaut haben. Als sie den Täter Dingefest machen, behauptet dieser, dass der Wagen plötzlich losfuhr, als er ein paar herumhängende Kabel kurzschloss...

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