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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 23vom 15.02.2019
Randale im Bordell

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 23: Randale im Bordell

23 Min.Folge vom 15.02.2019Ab 6

Der harte Alltag von Toto und Harry: Sie finden einen verschollenen Mieter tot in seiner Wohnung. Zwei Männer, die trotz Platzverweis in einem Bordell randalieren und eine Messie-Wohnung, die Toto und Harry an ihre Ekelgrenze bring

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