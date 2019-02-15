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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 24vom 15.02.2019
Keine Bange ohne Stoßstange

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 24: Keine Bange ohne Stoßstange

24 Min.Folge vom 15.02.2019Ab 6

Toto und Harry halten einen Fahrer auf, der ohne Stoßstange fährt. Beide müssen ein sieben Monate altes Baby in die Obhut des Jugendamtes übergeben, weil die Mutter völlig überfordert ist. Außerdem: Einsatz mit Drogenspürhund...

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