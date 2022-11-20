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Traumhaus am See
Folge vom 20.11.2022: Clever sparen mit Secondhand
44 Min.Folge vom 20.11.2022
Nach einem Ausflug an den Tillery See beschließt ein Ehepaar mit ihrer Tochter, dort ein Ferienhaus zu kaufen, um dem hektischen Stadtleben zu entfliehen. Sie wünschen sich ein Grundstück mit drei bis vier Schlafzimmern und drei Bädern, um Familie und Freunde beherbergen zu können. Das wichtigste ist ihnen jedoch, dass das Haus direkt am See liegt. Ihr Budget beträgt 500.000 Dollar mit Renovierung. Findet Maklerin Megan ein Objekt zum Einrichten und Gestalten, das der Familie gefällt?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.