Das unverhoffte UntergeschossJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 11.07.2026: Das unverhoffte Untergeschoss
45 Min.Folge vom 11.07.2026
Nach vielen Jahren am Lake Amon G. Carter in Nordtexas erfüllt sich eine fünfköpfige Familie endlich den Traum vom eigenen Haus am Wasser. Geplant ist ein Zuhause mit viel Platz für gemeinsame Aktivitäten und einem freien Blick auf den See aus möglichst jedem Raum. Doch während der Suche stoßen sie auf unerwartete Herausforderungen – und ein überraschendes Untergeschoss mit zusätzlichem Potenzial.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.