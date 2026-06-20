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Traumhaus am See

Von Vintage-Fliesen & Flohmarkt-Funden

HGTVFolge vom 20.06.2026
Von Vintage-Fliesen & Flohmarkt-Funden

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Traumhaus am See

Folge vom 20.06.2026: Von Vintage-Fliesen & Flohmarkt-Funden

44 Min.Folge vom 20.06.2026

Ein Paar sucht am Douglas Lake in Tennessee nach einem Haus am Wasser mit Potenzial zur Ferienvermietung. Mit viel Eigenarbeit, kreativen Ideen und einem Faible für Vintage-Funde möchten sie die Immobilie Schritt für Schritt in einen persönlichen Rückzugsort verwandeln. Das Ziel: ein Ort für Familie, Freund:innen und zusätzliche Einnahmen durch Gäste.

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