HGTVFolge vom 08.11.2025
22 Min.Folge vom 08.11.2025

Ein Paar, das sein erstes Date an der Küste von Oregon verbrachte, möchte genau dort ein neues Kapitel aufschlagen. Sie suchen nach einem Haus direkt am Wasser, das für sie zu einem zweiten Zuhause werden soll. Der Traum vom Rückzugsort am Meer ist für beide eng mit Erinnerungen und Zukunftsplänen verbunden. Nun hoffen sie, ein passendes Stück Küste für ihr Zuhause zu finden.

