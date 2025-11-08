Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTV
22 Min.

Ein junges Paar möchte den kalten Wintern entfliehen und in dem kleinen Fischerort Chelem, Mexiko, ein Urlaubsdomizil finden. Die warmen Gewässer und die malerischen Strände machen die Region rund um Yucatán begehrt – und die Preise steigen stetig. Umso größer ist ihr Wunsch, rechtzeitig ein Stück vom Paradies zu sichern. Dabei hoffen sie, trotz begrenztem Budget die richtige Immobilie zu finden.

