Traumhaus am Strand gesucht

Familienparadies Bethany Beach

HGTVFolge vom 13.12.2025
Familienparadies Bethany Beach

Familienparadies Bethany Beach Jetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 13.12.2025: Familienparadies Bethany Beach

22 Min.Folge vom 13.12.2025

Eine Familie aus dem Norden New Yorks möchte sich ein zweites Zuhause an der Küste von Delaware schaffen. In Bethany Beach suchen sie nach einem Ort, an dem sie ihre Freizeit und die Ferien gemeinsam genießen können – mit Sand zwischen den Zehen und Meerblick inklusive.

