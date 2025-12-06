Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 06.12.2025: Der Traum von der Bucht
23 Min.Folge vom 06.12.2025
Eine Familie aus Philadelphia möchte ihren lang gehegten Urlaubstraum verwirklichen und ein eigenes Haus an der Bucht von Ocean City kaufen. Nach Jahren im Hotel soll endlich ein Ort entstehen, an den sie immer wieder zurückkehren können. Das Budget ist begrenzt, aber der Wunsch nach einem Blick aufs Wasser und Platz für ein zukünftiges Boot groß.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.