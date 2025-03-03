Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 03.03.2025: Umbau für Freunde
45 Min.Folge vom 03.03.2025
Jasmines beste Freundinnen haben sich voller Elan ins Heimwerken gestürzt, als sie ihr Haus kauften, doch nun sind sie mit ihrem Projekt ins Stocken geraten. Jasmine springt ein, um zu helfen, und hat zwölf Wochen Zeit, einen neuen Anbau zu errichten und die Wohnräume neu zu gestalten. Mit einem klaren Fokus auf den zeitlosen Midcentury-Stil verwandelt sie das Haus in das lang ersehnte Traumzuhause ihrer Freundinnen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.