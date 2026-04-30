Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 30.04.2026: Vom Bauleiter zum Kunden
44 Min.Folge vom 30.04.2026
Jasmine übernimmt das nächste Projekt für ihren neuen Bauleiter – diesmal als Kundin mit ganz konkreten Vorstellungen. Mit einem Budget von 100.000 Dollar und wenig Zeit soll ein unfertiges Bad- und Schlafzimmerprojekt endlich abgeschlossen werden. Dabei zeigt sich schnell, wie wichtig Vertrauen in der Zusammenarbeit ist.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.