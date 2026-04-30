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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Vom Bauleiter zum Kunden

HGTVFolge vom 30.04.2026
Vom Bauleiter zum Kunden

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 30.04.2026: Vom Bauleiter zum Kunden

44 Min.Folge vom 30.04.2026

Jasmine übernimmt das nächste Projekt für ihren neuen Bauleiter – diesmal als Kundin mit ganz konkreten Vorstellungen. Mit einem Budget von 100.000 Dollar und wenig Zeit soll ein unfertiges Bad- und Schlafzimmerprojekt endlich abgeschlossen werden. Dabei zeigt sich schnell, wie wichtig Vertrauen in der Zusammenarbeit ist.

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