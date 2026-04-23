Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 23.04.2026: Neues Glück
44 Min.Folge vom 23.04.2026
Nach ihrem Umzug nach Utah sucht Jasmine nach einem neuen Studio für ihr Geschäft und nimmt gleichzeitig ein neues Renovierungsprojekt an. Sie hilft einer frisch geschiedenen Mutter, deren ehrgeizige DIY-Pläne aus dem Ruder gelaufen sind. Küche, Ess- und Wohnbereich werden komplett neugestaltet.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.